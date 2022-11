Totti | prima di Noemi ci ha provato con lei? La rivelazione in diretta

La vicenda dei Rolex Il primo a tirare in ballo i Rolex è stato Francescoin un'intervista al Corriere della Sera , la suadichiarazione pubblica dopo l'annuncio della separazione. 'Con ...Quella del 18 novembre è lamobilitazione nazionale dell'autunno 2022 che chiuderà anche l'... i giornalisti nascosti al bagno, la tifosa della Lazio: lo show dei curiosi all'udienza- ...Il prossimo appuntamento, a seguito di questo primo faccia a faccia che ha portato alla versione dei quattro Rolex donati da Totti alla Blasi e ai figli, sembra sia in agenda per il marzo 2023 ma non ...Totti e Noemi sempre più innamorati ... mentre si scambiano baci e carezze rivelatori di una grande intimità. "Il primo bacio" è il titolo del servizio rilanciato sulla copertina del settimanale che ...