Totti | “Il Napoli sta facendo grandi cose | ma le altre big non mollano mai”

(Di giovedì 17 novembre 2022) “I Mondiali senza l’Italia sono come Roma senza il Colosseo”: così Francesco, ai microfoni di Sky Sport da Dubai dove è stato ospite dei Globe Soccer Awards in qualità di ambassador della Lega Serie A, accompagnato dalla nuova compagna, Noemi Bocchi. “È inusuale, per noi italiani è più che negativo. Sonoche accadono e vanno prese nel modo giusto. Seguiremo un Mondiale diverso, ma resta una competizione importante consquadre. Serie A? Quest’anno ilsta andando oltre le aspettative e sta– le sue parole – Dovesse continuare così, le possibilità per lesquadre di recuperare sarebbero minime. Milan, Inter e Juventus, però, nonmai. Fino alla fine sarà un campionato bello e ...

... ma resta una competizione importante con grandi squadre" Le favorite di"Francia, Brasile, ... inoltre, non sai come arrivano i giocatori a livello fisico" Suldi Spalletti "Quest'anno il ...Se ilmanterrà questa continuità, però, penso che sarà difficile fermarlo" spiega ancora il ...principale è tornare in Champions League perché è il palcoscenico che merita" ha concluso...“Il Napoli quest’anno sta facendo grandi cose ... D’altronde, seppur non lo nomina per motivi ovvi e noti, Francesco Totti conosce bene Luciano Spalletti e la sua capacità di tirare fuori il meglio ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...