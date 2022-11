Totti e Noemi Bocchi a Dubai | sempre più uniti e spuntano le foto dei baci in pubblico «Lui è di nuovo felice»

Francescosi trova, insieme alla compagnaBocchi , tra Abu Dhabi e Dubai per una serie di impegni professionali: è Ambassador della Lega di Serie A e ha partecipato all'inaugurazione della nuova ...... sui social presenta Thiago CICATRICE CANCELLATA Valentina Ferragni, un anno dopo il carcinoma: 'I medici salvano le vite' NON SI NASCONDONO PIU' FrancescoBocchi, baci in pubblicoNomi Bocchi è il suo porto sicuro. È in lei che ha trovato il conforto e comprensione perduti, con lei ha ritrovato il suo centro ...Lo storico capitano giallorosso tra Abu Dhabi, dove è ambassador della Lega di Serie A, e Dubai, dove stasera sarà al Globe Soccer: "Il Mondiale senza Azzurri è come Roma senza il Colosseo. La squadra ...