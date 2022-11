Totti e Noemi Bocchi a Dubai | sempre più uniti e spuntano le foto dei baci in pubblico ' Lui è di nuovo felice'

FrancescoBocchi non si lasciano più, neanche per un secondo. L'ex calciatore e la flower designer sono volati insieme a Dubai , dove giovedì l'ex capitano della Roma ha partecipato alla cerimonia ...Francescosi trova, insieme alla compagnaBocchi , tra Abu Dhabi e Dubai per una serie di impegni professionali: è Ambassador della Lega di Serie A e ha partecipato all'inaugurazione della nuova ...I tempi sono cambiati. I momenti in cui Francesco Totti e Noemi Bocchi si nascondevano e ogni scatto rubato dai paparazzi poteva far nascere nuovi problemi sono ormai un lontano ricordo ...Francesco Totti e Noemi Bocchi non si lasciano più, neanche per un secondo. L'ex calciatore e la flower designer sono volati insieme a Dubai, dove giovedì l'ex capitano ...