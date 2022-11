Totti e Noemi a Dubai | la sfilata elegantissimi mano nella mano E spuntano le foto dei baci in pubblico «Lui è di nuovo felice»

(Di giovedì 17 novembre 2022) FrancescoBocchi non si lasciano più, neanche per un secondo. L’ex calciatore e la flower designer sono volati insieme a, dove giovedì l’ex capitano della Roma ha partecipato alla cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards 2022., presente in qualità di ambasciatore della Lega Serie A, ha portato con sé anche la nuova fiamma, con cui sta progettando la nuova vita insieme. I due hanno sfilatoe hanno scatenato igrafi., ledeiIntanto il settimanale Diva e Donna ha pubblicato alcuni scatti esclusivi die ...

A Dubai i Globe Soccer Awards, gli Oscar del calcio. Tante le star presenti, prima uscita ufficiale per Francesco...Tags: dubai francescofrancescofidanzata globe soccer awards 2022bocchi nuova fidanzatabocchi Articolo precedente J - Ax: ''Fedez sa essere cattivissimo, nei ...In queste ore Francesco Totti si trova a Dubai per partecipare ai Globe Soccer ... dell’evento lo ha immortalato sul red carpet assieme alla nuova fidanzata Noemi Bocchi. Vestito da sera nero con ...A Dubai i Globe Soccer Awards, gli Oscar del calcio. Tante le star presenti, prima uscita ufficiale per Francesco Totti e Noemi Bocchi. Premiati i dirgenti del Milan Maldini e Massara e riconoscimento ...