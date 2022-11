Torregrossa | «Venezuela | esordio e gol | vi racconto tutto»

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ernestoha parlato del suocon la Nazionalena, coronato da un gol contro Panama Ernesto, attaccante del Pisa, ha parlato ai media locali del suocon il. LE PAROLE – «Ho giocato con Rincon e Chancellor, i compagni mi hanno accolto come se fossi qui da anni dopo il gol sono venuti tutti ad abbracciarmi. Spero di rendere felici i tifosi e di aiutare la Vinotinto. Uncosì lo avevo sognato ma non pensavo si avverasse davvero, spiace solo non aver vinto ma il mio gol all’ultimo minuto ci aiuterà per acquistare più fiducia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Prevendita aperta per Pisa - Ternana del 26 novembre Torregrossa in gol all'esordio con la maglia del Venezuela Nicolas e Gliozzi ...Il ct del Venezuela Pekerman ha espresso parole di grande stima per l'ex attaccante della Sampdoria Ernesto Torregrossa ...Il commissario tecnico del Venezuela José Pekerman ha lodato Ernesto Torregrossa, in rete all'esordio in amichevole contro il Panama: "Lo seguivamo da tempo è fantastico vedere il suo desiderio di ..."