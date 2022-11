Torino | Vagnati rinnova fino al 2025 | “Avanti con nuovo vigore”

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il“è lieto di comunicare di aver prolungato il contratto del Responsabile dell’Area Tecnica Davideal 30 giugnoinsieme conto”. È quanto si legge nel comunicato con cui la squadra granata ha annunciato il prolungamento di contratto del dirigente. In carica da maggio 2020, quindi, il lavoro dicon la formazione piemontese arriverà a durare cinque anni, salvo sorprese.è stato protagonista di alcuni episodi controversi con il tecnico Ivan Juric, per cui anche in questo senso c’è curiosità di sapere quali saranno le prossime mosse sul futuro dell’allenatore croato. SportFace.