Top Gun | Maverick | Glen Powell ha creduto di morire per colpa di Tom Cruise

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 17 novembre 2022)ha raccontato di un'esperienza estrema che ha vissuto con Tom, durante le riprese di Top Gun:. Parlando della sua esperienza nel girare Top Gun:ha ricordato di quella volta in cui credeva che Tomstesse per ucciderlo. Uscito quest'anno nelle sale, Top Gun:ha conquistato immediatamente pubblico e critica, confermandosi un successo planetario. Durante una partecipazione al The Tonight Show con Jimmy Fallon,ha raccontato che nei momenti di pausa fra una ripresa e l'altra di Top Gun:, si è lasciato convincere da Toma praticare paracadutismo, rivelando che non dimenticherà mai ...