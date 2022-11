Tommaso Zorzi si è circonciso | Vorrei che la morfina non finisse mai

ironico sui social dopo la circoncisione PRIMI SCATTI SOCIAL Chiara Nasti è diventata mamma, sui social presenta Thiago CICATRICE CANCELLATA Valentina Ferragni, un anno dopo il carcinoma:...risponde nel confessionale con un "Studia un po'", riferendosi all'ispirazione Anni Novanta e alla lunghezza dell'abito, che il conduttore non ha gradito (come dargli torto). "Credo ...Tommaso Zorzi si è circonciso. L'influencer ha aggiornato i suoi due milioni di follower su Instagram con video ironici. L'intervento era consigliato da tempo, ma il conduttore lo aveva sempre rimanda ...«Ufficialmente circonciso»: Tommaso Zorzi usa l’emoticon della melanzana e tanta autoironia per condividere su Instagram con i quasi 2 milioni di follower l’operazione che ha subito nelle scorse ore.