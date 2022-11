«Tom Ford ha deciso di vendere» Quest' oggi i riflettori sono tutti puntati sullo stilista texano

Leggi su amica

(Di giovedì 17 novembre 2022) Sorriso serafico, abito scuro, papillon. E quegli occhialoni da sole neri che non toglie mai, se non in rare occasioni. Il mondo della moda riconosce a Tomdiversi primati. Forse, in primis, quello di essere uno degli uomini più eleganti al mondo., regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e all’occorrenza anche fotografo e modello (di se stesso), Tomè multitasking e sa essere il brand di se stesso. Non a caso, le caratteristiche sartoriali che meglio definiscono la sua identità sembrano essere proprio la chiave del suo successo. Linee decise, design unici e un giusto compromesso tra glamour e sensualità. Sia per se stesso, che per chi beneficia delle sue creazioni. Ma veniamo a noi. «Tomhadi». ...