(Di giovedì 17 novembre 2022)ci riprova: il presidente della FITAV si candida nuovamentedella ISSF, con le elezioni che si terranno il 30 novembre ed in cui sarà opposto al russo, dal quale nel 2018 venne battuto per soli quattro voti. Cosìparla del suo competitor all’ANSA: “Uno degli uomini più ricchi del mondo, e proprietario della più grande azienda metallurgica russa, la Novolipetsk Iron and Steel Works che hacon le autorità russe, guidate dal presidente“. Il mandato del russo non è stato soddisfacente: “Gli ultimi 4 anni hanno visto l’introduzione di uno stile di gestione autocratico ...

OA Sport

... maRossi, presidente della Fitav, ci riprova. Il suo obiettivo è battere l'oligarca russo Vladimir Lisin nella corsa alla presidenza della Issf, ente mondiale del, nelle elezioni del 30 ...... Chiara Rebagliati Campionessa italiana inalla targa al chiuso, Pietro Tovagliaro campione ... Concerto al Gaslini di Genova del cantanteNardozza nella Giornata della Prematurità Tiro, Luciano Rossi punta alla presidenza dell'ISSF: "Vladimir Lisin ha stretti legami con Vladimir Putin" Non sarà facile battere un avversario che definisce "uno degli uomini più ricchi del mondo, e proprietario della più grande azienda metallurgica russa, la Novolipetsk Iron and Steel Works che ha stret ...Continua prosegue sostenendo di non provare rabbia verso gli autori, tirando di nuovo in ballo la Goich ... e qualsiasi esternazione fatta dai vipponi è motivo di discussione. Luciano Punzo non ha ...