Tinkov | svaligiata la villa del magnate russo a Forte dei Marmi | bottino da centinaia di migliaia di euro

Ladri nella villa di Forte dei Marmi (Lucca) di proprietà del miliardario russo Olegla lussuosa proprietà, i malviventi hanno portato via gioielli e preziosi per diverse centinaia di migliaia di euro. Al momento del colpo la villa era vuota: il magnate e la sua ...la villa di Forte dei Marmi (Lucca) di proprietà del miliardario russo Oleg, la cui fortuna all'apice della carriera era stata stimata in 9,4 miliardi di dollari. Ora è caccia ai ...Ladri nella villa di Forte dei Marmi (Lucca) di proprietà del miliardario russo Oleg Tinkov. Svaligiata la lussuosa proprietà, i malviventi hanno portato via gioielli e preziosi per diverse centinaia ...I ladri hanno svaligiato la villa italiana del magnate russo Oleg Tinkov. I tanti sistemi di antifurto che circondano l'abitazione che si trova a Forte dei Marmi in provincia di Lucca, sono stati ...