Tifosi finiti Scandalo in Qatar | ecco chi li ha pagati e perché

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) In un grande film di John Ford ("L'uomo che uccise Liberty Valance"), James Stewart sentenzia a proposito di un racconto: «Qui siamo nel West, dove se la leggenda diventa realtà, vince la leggenda». In quel caso, era tutto meravigliosamente romantico e il racconto cinematografico faceva prevalere la bella finzione su una brutta realtà. Purtroppo, però, nella vita di tutti i giorni non ci troviamo in un film hollywoodiano e dovrebbe essere sempre la verità a trionfare. Dovrebbe, se si parla di sport. A questo abbiamo pensato leggendo la tragicomica notizia emersa dal pianeta social in relazione ai... fintiche ilha istruito per fare pubblicità all'imminente mondiale di calcio. I fatti. In un video pubblicato su TikTok e su altri social, si vedono persone di nazionalità asiatica spacciati per ultrà della Spagna, con tanto di magliette e ...