Terra Amara | grave incidente per il protagonista | le anticipazioni da brivido della soap

(Di giovedì 17 novembre 2022) Nuovefuoriescono sulle prossime puntate di, laopera di origine turca tornata in pianta stabile su Mediaset Da questa settimana Mediaset ha deciso di riprendere la programmazione di, la notaopera turca che già andava in onda su Canale 5 durante il periodo estivo. Da lunedì 14 novembre L'articolo proviene da Inews24.it.

... Rai Due: Bella " Ma' ha avuto 309.000 spettatori (3.3%); Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.508.000 spettatori (19.4%); Canale 5:ha raccolto 2.299.000spettatori (19%); Canale 5: ...ARTICOLO PRECEDENTE Anticipazioni, la puntata di oggi 17 novembre Ultime notizie Anticipazioni TV Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi 17 novembre 17 Novembre Anticipazioni TV ...Terra Amara, chi ha ucciso il padre di Demir In Terra Amara, chi ha ucciso il padre di Demir Adnan Yaman è il marito di Hünkar (Vahide Perçin) e il papà di Demir (Murat Ünalmis). Perché Adnan Yaman ...Terra Amara è tornata su Canale 5, ma cosa aspettarsi dalle prossime anticipazioni turche Tra i fan c’è chi non riesce proprio ad aspettare la trasmissione degli episodi in Italia preferendo invece ...