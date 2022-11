Terra Amara anticipazioni 17 Novembre 2022 episodio 58

Da alcuni giorni sono tornati in onda gli appuntamenti su Canale 5 con. La soap turca, che ha riscosso molto successo durante i mesi estivi, non smetterà di sorprendere i telespettatori con i suoi colpi di scena. Durante le puntate che andranno in onda dal ...Nuovo appuntamento oggi mercoledì 16 novembre 2022 con la soap turca. Nella puntata odierna all'asta di beneficenza, Yilmaz offre una cifra esorbitante per il cuscino ricamato da Zuleyha. Demir vorrebbe rilanciare, ma viene fermato da Hunkar. Ecco il Video ...Una sola Pet nel Cosentino (al “Mariano Santo”) e 45 giorni d’attesa: così svanisce l’efficacia della diagnosi precoce e il male si diffonde. Un paziente oncologico: «Io, alla seconda battaglia con il ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...