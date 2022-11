Tennis | Atp Finals | Nadal batte Ruud e primo successo a Torino

(Di giovedì 17 novembre 2022), 17 nov. - (Adnkronos) - Già aritmeticamente eliminato, Rafaelsi consola vincendo il suomatch alle Atpdi. Lo spagnolo, numero 2 del mondo, supera con un doppio 7-5, in un'ora e 43 minuti, il norvegese?Casper, numero 4 del ranking Atp ., vincitore del gruppo verde, attende in semifinale il vincente tra il greco Stefanos Tsitsipas, numero 3 del mondo e il russo Andrey Rublev, numero 7 Atp.

Gruppo verde, risultati e classifica Nadal - Ruud 7 - 5, 7 - 5 Auger - Aliassime - Fritz ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW Classifica: Ruud 2 - 1*, Fritz e Auger - Aliassime 1 - 1, Nadal 1 - 2 * in semifinale