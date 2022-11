Televisione in lutto | addio all’attore di tante serie di successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 17 novembre 2022)nel mondo della tv. Aveva 96 anni ed aveva recitato indi grandecome Gli eroi di Hogan e per aver partecipato ad alcune soap come Febbre d’amore, Il tempo della nostra vita e Beautiful. L’annuncio è stato dato dalla nipote: era un attore e un cane aveva trascorso 31 mesi in un campo di concentramento nazista. Il cinema piange la scomparsa di Robert Clary: è deceduto ieri mattina, mercoledì 16 novembre, nella sua casa di Los Angeles. È stata sua nipote Kim Wright a dare l’annuncio della sua scomparsa. Robert Clary era il più giovane di 14 figli di una rigida famiglia ebrea ortodossa. In molti lo ricordano per la sua interpretazione del caporale Louis LeBeau nellatv Gli eroi di Hogan che andò in onda stagioni sulla rete Cbs dal settembre 1965 all’aprile 1971, narra ...