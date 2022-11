Tale e Quale Show | in arrivo lo speciale su Sanremo e la puntata natalizia

Leggi su biccy

(Di giovedì 17 novembre 2022)è un programma di punta di Rai1 e per questo motivo nel corso degli anni sono nati un po’ di spin off. Il primo è stato il Torneo dei Campioni (che ci sarà domani sera, anche se sono già trapelati online esibizioni e classifica); poi è stata la volta di Tali e Quali dedicato agli imitatori non famosi (l’appuntamento con questo ci sarà a gennaio) e infine dellonatalizio dal titolo Na. Ebbene, Biccy.it è in grado di rivelarvi in anteprima che quest’anno oltre i già citati Torneo e Tali e Quali, tornerà anche lonatalizio Nache si terrà il prossimo 11 dicembre in collaborazione con Telethon. Nel cast ci saranno nuove e vecchie glorie ...