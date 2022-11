Taekwondo | Mondiali 2022 | medaglia d’oro per Souza davanti al proprio pubblico; sorpresa Kwon

(Di giovedì 17 novembre 2022) Si conclude anche la terza giornata di gare aididi Guadalajara, in Messico, in occasione della quale sono stati protagonisti gli atleti appartenenti alle categorie -49 kg femminile e -68 kg maschile. Da evidenziare la presenza in gara dell’azzurra Sarah Al Halwani, che non è però riuscita ad andare oltre i sedicesimi di finale (eliminata dalla vietnamita Th? Kim Tuy?n Tr??ng). Laaiper la categoria -49 kg femminile è stata conquistata dalla messicana, padrona di casa, Daniela Paolache ha battuto in finale la cinese Qing Guo (#13 del tabellone, argento) con il risultato di 2-1 (4-3, 4-8, 8-2). Devono invece accontentarsi del bronzo la thailandese Panipak Wongpattanakit (tra le favorite della ...

Di seguito, il programma delle gare in programma quest'oggi dei Mondiali di Taekwondo 2022 di Guadalajara, in Messico, e una guida su come seguirle in tv e streaming. Mondiali Taekwondo 2022 OGGI: IL PROGRAMMA DELLE GARE E COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING Ore 16.00 - 19:00 circa: Turni preliminari (1/32 e 1/16 di finale) Ore 22 - 23.30: Ottavi di finale e quarti di finale. Terza giornata di combattimenti al World Taekwondo Championships di Guadalajara, in Messico. Per la nazionale azzurra in gara Sarah Al Halwani nella categoria - 49kg. Il suo cammino parte dai 32esimi dove vince 2 round a 0 contro la ...