Szczesny | trovato il sostituto? I tifosi sognano un baby fenomeno

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 17 novembre 2022) La Juventus sembra stia già pensando al futuro e occhio al possibile cambio in porta con ichesolo lui come vice. Una stagione che non è ancora arrivata al giro di boa con la Juventus che, solo nelle ultime settimane, sembra aver finalmentela strada giusta per essere protagonista. La vetta della classifica è lontanissima e, in Champions League, i ragazzi di Allegri sono usciti dopo una fase a gironi disastrosa; le cose, però, sembra stiano cambiando con la squadra che vuole cambiare marcia, già lo sta facendo, da gennaio in avanti. Gli obiettivi sono sicuramente modificati (occhio alla rimonta bianconera) e devono essere raggiunti per non vivere un’altra stagione nell’anonimato; nel frattempo sembra si stia già pensando al futuro e, da questo punto di vista, bisogna fare attenzione al ...