Superenalotto | per un numero sfiora i 309 milioni di Jackpot | si deve accontentare di 40mila euro

Ci è andato vicinissimo a quei 309 milioni di euro.un solo numero non ha centrato il Jackpot più alto del mondo e non ha cambiato il corso della ... Il fortunato giocatore di, ...Giovedì 17 novembre 2022i concorsi di Lotto,e 10eLotto. Le estrazioni dei principali concorsi della lotteria italiana tornano oggi in diretta su ItaliaSera.it con tutti i risultati ed i numeri estratti ...Ci è andato vicinissimo a quei 309 milioni di euro. Per un solo numero non ha centrato il Jackpot più alto del mondo e non ha cambiato il corso della sua vita, incassando ...CEGGIA - A Ceggia il Natale è arrivato un po' in anticipo, quanto meno per il fortunato scommettitore che martedì ha centrato la cinquina vincente del concorso VinciCasa. E se ...