Sull’immigrazione meglio le idee dei preconcetti Romeo pro Minniti

Leggi su formiche

(Di giovedì 17 novembre 2022) Al di là di come sarà composto il decalogo delle regole per le navi Ong allo studio del Viminale, c’è un passaggio che più di altri dà la cifra di come vanno affrontati dossier delicatissimi e complicatissimi come quello dell’immigrazione. Lo ha indicato in Aula il senatore Massimilianoanalizzando il codice comportamentale per le organizzazioni umanitarie. Massimiliano“Anche Marcochiedeva codici di comportamento per le Ong. Anchetemeva che senza aiuti in Africa poteva esplodere una crisi con gravi conseguenze per l’Europa”. Queste le parole del capogruppo leghista nell’Aula del Senato, dopo l’informativa del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Ovvero, è la tesi del senatore leghista, la Lega dice al governo che deve andare avanti così e non deve indietreggiare senza farsi ...