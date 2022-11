Su quelle barche | Tunisia-Sicilia | la rotta dei migranti clandestini | il trucchetto svelato

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) Imbarcazioni con a bordo scafisti sarebbero partite dal porto di Gela o dalle coste dell'Agrigentino per raggiungere lae far immediato rientro in Italia cariche di. È quanto emerso dall'operazione "Mare aperto" della polizia di Caltanissetta, che ha smantellato una banda, eseguendo 18 misure cautelari per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I destinatari del provvedimento sono 11 tunisini e 7 italiani. Il Gip ha disposto il carcere per 12 di loro e gli arresti domiciliari per gli altri sei. A coordinare l'operazione è stata la Procura di Caltanissetta-Direzione distrettuale antimafia. Dietro il gruppo c'erano un uomo e una donna di origini tunisine. Il prezzo pagato in contanti inprima della partenza per ogni migrante si sarebbe aggirato tra i 3.000 e i ...