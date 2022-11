Su mamma Giorgia da noi nessuna critica | soltanto cronaca

... 'No all'escalation nucleare' Sul "successo" del vertice ha quindi ragioneMeloni che ... " Faccio lacome meglio credo" ha rivendicato. E su questo la premier ha ragione da vendere.Seva a Bali con Ginevra ASSIA NEUMANN DAYAN 15 Novembre 2022 Ripetiamo a Crosetto quel che pensiamo per Meloni: ci mancherebbe. La costruzione mediatica che la destra cerca di fare è ...Deve per forza stare a casa con le bambine O può la mamma lavorare ed essere anche madre... È quello che ha fatto Giorgia Meloni, fa la madre e, dice, "io mia figlia la porto con me"… ». Fiorello ...Lo showman Fiorello ha detto la sua sul caso di Giorgia Meloni e la figlia a Bali: si è offerto di aiutarla, cosa intende fare per lei ...