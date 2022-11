Su immigrazione Meloni aspetta Ue Linea dura su Ong | opposizioni e Cei contro

- Prosegue intanto lo scontro interno con le opposizioni dopo l'informativa di Piantedosi. Carlo Calenda parla di 'strategia disastrosa'. Critici anche i vescovi: 'La chiusura verso migranti e ...... in diretta a La7 ha parlato del tema che sta mettendo in enorme difficoltà il governo: ... "Qualcuno dice: il governo di centrodestra ha messo al primo punto il tema dell', io non l'...Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto di aver avuto un "dialogo positivo" con la premier Giorgia Meloni nel loro incontro a margine del G20 in ...È miope per il governo Meloni l'aver provocato una crisi proprio con la Francia, alleata fondamentale in Europa.