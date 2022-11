Storia e vantaggi dell’implantologia a carico immediato

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 17 novembre 2022) L’implantologia aè la risposta sempre più presente nel mondo implantologico professionale, ma è anche una metodologia che acquisisce ogni anno maggiore notorietà tra il grande pubblico. La offrono molti centri implantologici e diversi studi dentistici e lo fanno con una buona ragione: è una tecnica che offre molti. Non tutti, però, sono al corrente di alcune caratteristiche che rendono ilancora più interessante e sicuro: per esempio, il fatto che si tratta di un’innovazione medica made in Italy, frutto delle intuizioni e del lavoro di un gruppo di pionieri. Un altro fatto sorprendente, considerando che quasi sempre l’implantologia aviene accompagnata dall’aggettivo ...