“Sto male | mi sento la febbre” | allarme per un’altra “vippona”…e la casa viene sanificata

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il Covid si sta rivelando una bella gatta da pelare per Alfonso Signorini e per gli autori del “Grande Fratello Perizona Magazine.

L'attore in un'intervista a Libero dice di essere in uno stato "decisamente fragile": "provando a riprendermi, fatto sta che guardo il mondo a mezza altezza". L'attore di "Parenti Serpenti" sta ...provando a riprendermi' ha raccontato l'attore ...Solo una forte botta per il centrocampista del Milan uscito anzitempo durante l'amichevole dell'Italia con l'Albania ...Dopo il Grande Fratello Vip, Gegia si racconta su Fanpage.it: “Pupo Una notte di follia, un bacio poi abbiamo fatto l’amore ...