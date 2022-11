Stellantis - Il gruppo compra aiMotive | una startup ungherese per la guida autonoma

(Di giovedì 17 novembre 2022)ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione diattiva nello sviluppo di sviluppo di soluzioni avanzate per l'intelligenza artificiale e di software per la. L'operazione rientra nel programma avviato negli ultimi anni dalautomobilistico per accelerare l'implementazione di nuove tecnologie per la mobilità del futuro: "L'acquisizione della tecnologia per lae l'intelligenza artificiale disegna un contributo importante nel processo per divenire un'azienda tecnologica di mobilità sostenibile", soiega Yves Bonnefont, Chief Software Officer di. "Lo spirito dellae l'autorevole ...

L'operazione consentirà di accelerare lo sviluppo della piattaforma tecnologica STLA AutoDrive e di fornire un contributo ad alcuni degli obiettivi del piano industrial "Dare Forward 2030" ...
Il gruppo Stellantis ha immatricolato nel mese di ottobre in Europa, Paesi Efta e Regno Unito 163.012 auto, l'1,8% in meno dello stesso mese del 2021. La quota di mercato della casa italo-francese ...