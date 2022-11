Stati Uniti-Galles | probabili formazioni e pronostico

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 17 novembre 2022) Lunedì 21 novembre 2022 alle ore 20, presso lo stadio All’ Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan, si giocherà il match,match valido per la prima giornata del gruppo B valido per la fase a gironi dei Mondiali di calcio 2022.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Per la Nazionale a stelle e strisce si tratta dell’undicesima partecipazione alla Coppa del Mondo per la quale si sono qualificati chiudendo al terzo posto bel loro girone, dietro Canada e Messico, con ben 21 reti all’attivo. I Draghi Rossi si presentano a questo appuntamento per la prima volta in assoluto attraverso i playoff nei quali hanno eliminato Austria e Ucraina. Nel girone di qualificazione si sono piazzati secondi alle spalle del Belgio. Punto di forza il reparto arretrato con soli ...