Statali | busta paga triplicata a dicembre | fino a 5mila euro

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ladisarà più ricca per circa 2 milioni di dipendenti. Gli impiegati del Ccnl Sanità, quelli del Comparto Funzioni Locali e i dipendenti della scuola si vedranno accreditare la normaledi, la tredicesima 2022 e tutti gli aumenti e arretrati dovuti al rinnovo del contratto. Si tratta di aumenti che oscillano tra i 1.210ai 2.251, a seconda dell’inquadramento., stipendio triplo a: per chi Tra retribuzione standard, tredicesima e aumenti/arretrati, si prevede un vero e proprio stipendio triplo in arrivo a Natale per una platea di circa due milioni dipendenticosì ripartiti: 480 mila dipendenti degli enti ...