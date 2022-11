Stasera X Factor 2022 | anticipazioni quarto live 17 novembre | gli inediti dei concorrenti | titoli e significato dei brani

approfondimento X2022, al via: dove vederlo e come seguirlo I Live Show di X2022 sono ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e ...Programmi, Fiction e Seriein TV Tra i principali programmiin tv vi segnaliamo: ... Monaco '72 le Olimpiadi della strage, in onda dalle 21.15 su La7 X2022 (talent show), in ...Stasera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW arriva il Quarto Live di X Factor 2022, durante il quale i concorrenti presenteranno i loro inediti. Ospite d’onore della puntata sarà Giorgia.La gara è sempre più calda. La sfida tra i4 giudici sempre più «totale». Ma stasera protagonisti assoluti sono i ragazzi e la loro creatività. Con Giorgia a fare da «madrina» ...