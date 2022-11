(Di giovedì 17 novembre 2022) AGI - È stata estubata al Policlinico di Barimarocchina che mercoledì sera è statacon due colpi di pistola al petto dal suo21enne, di origini albanesi, che poi si èsparandosi alla testa. La 18enne si trova nel reparto di rianimazione, dopo essere stata sottoposta ad un drenaggio toracico: i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Proseguono, intanto, le indagini dei carabinieri della compagnia di Altamura che ieri sera sono intervenuti, intorno alle 19.30, nell'appartamento dove la giovane coppia viveva, in via Martin Luther King a Cassano delle Murge, nel Barese. Probabilmente, alla base del gesto, un litigio finito male: a dare l'allarme sono stati i vicini di casa, spaventati prima dalle urla, poi dai colpi d'arma da fuoco. Al momento del delitto la figlia della ...

AGI - Agenzia Italia

... che tutta la vicenda glicausando. "Questa etichetta la restituisco al mittente, non la ... ma io ho detto ad Alessandra: 'No, questoche non lo facciamo, potrebbe essere equivocato ', e ho ...L'aziendaora lavorando a un'altra versione del programma, dedicata ai ruoli di analista, e ... Far leva su fonti interne Nessuno conosce i talenti nascostidi manager e colleghi. In TruStone ... Sta meglio la diciottenne ferita dal compagno che poi si è suicidato Il caso Cristiano Ronaldo sta dando scandalo fra Portogallo e Manchester sponda United, ma c'è chi sta riuscendo a fare meglio ed è la sua storica ex Irina Shayk che fra sfilate in passerella e spot ...Per capire ancora meglio il peso dell’accordo occorre evidenziare quale ... Nel 2021 l’Ucraina ha prodotto 1/3 della produzione mondiale di olio di girasole e ne è stato il primo esportatore mondiale ...