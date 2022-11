Sprazzi d’Italia a Tirana | vittoria agrodolce per Mancini a pochi giorni dai Mondiali degli altri

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 novembre 2022) La prossima amichevole la giocheremo agià iniziati, e quella sarà depressione vera. Ma in attesa di pensare alla sfida con l’Austria, l’Italia porta a casa unaimportante per il morale e per dare continuità ai risultati di settembre. Lo fa a, contro una buona Albania targata Edy Reja, con un 1-3 in rimonta nel quale si mette in luce Vincenzo Grifo, un po’ un oggetto misterioso della gestione, chiamato con continuità ma protagonista quasi mai. Il talento emigrato della Bundesliga, però, dimostra di essere un ottimo calciatore, un mix di qualità e capacità di giocare a livelli europei. Ormai nel pieno della maturità, trova la doppietta con la quale ribaltiamo e chiudiamo un match che era nato storto per effetto del gol di Ismajli, difensore dell’Empoli, con il pareggio firmato da un ex ...