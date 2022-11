Sposa il suo bambolotto ma lo lascia dopo un anno | «Mio marito mi ha tradita con un’altra» Il video virale su TikTok

(Di giovedì 17 novembre 2022) C’è chi sicon se stesso, chiil proprio pet e ora c’è anche chila propria bambola. È questo che ha fatto Meirivone Rocha Moraes, 37 anni, che si è vista donare dalla mamma… l’uomo della sua vita. Stanca delle lamentele della donna che non riusciva a trovare l’anima gemella la madre ha pensato bene di creare ilideale, home made. Così a casa di Meirivone è arrivato Marcelo e la sua vita è cambiata.la propria bambola, ma la: «Mi ha» Il 18 dicembre 2021, la coppia innamorata si èta in una cerimonia di matrimonio a cui hpartecipato 250 invitati, e non passò molto tempo prima che mettessero al mondo il loro bambino (anche lui di pezza) ...

Sebbene molto contrariata per l'accaduto, la 37enne ha dichiarato di volergli dare un'altra possibilità per il bene difiglio: ' Volevo metterlo fuori casa ma il nostro bambino sta crescendo e in ...... ha ribadito Lucas facendo venire un po i brividi non solo alla sua, ma anche allo spettatore. Articoli più letti Zoë Kravitz dice che il "dolce e meraviglioso" Channing Tatum è stato il"...L’apice della felicità il 18 dicembre del 2021 quando la singolare "coppia" si sposa. Alla cerimonia hanno preso parte ... ha aggiunto-ma poi ho iniziato a guardare attraverso il suo telefono e ho ...Papa Francesco sabato farà un viaggio lampo nella terra dei suoi avi per salutare tutti i suoi bis-bis cugini ... nell’entroterra ligure, il 27 febbraio 1884, sposata a Torino nel 1907 con Giovanni ...