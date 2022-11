Spia cinese condannata a 20 anni di carcere negli USA

ilGiornale.it

... accusato di essere una. Nell'arco di dieci minuti, Xi e Trudeau si sarebbero scambiati opinioni su diverse questioni, tra cui la guerra in Ucraina, le tensioni nella Penisola coreana e l'...La casaGeely, società madre di Volvo , nel marzo 2021 aveva annunciato che stava fondando Zeekr per competere con Tesla e con gli altri veicoli elettrici premium. Il futuristico veicolo, è ... "Così non si fa": così Xi bacchetta Trudeau Una spia cinese è stata condannata a 20 anni di carcere negli USA. Si tratta di Yanjun Xu, vicedirettore del Ministero della Sicurezza.Esce per la prima volta in Italia il volume che raccoglie i sogni del grande scrittore. Impegnato, anche durante il sonno, in missioni da agente segreto: ne ...