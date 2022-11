Spagna | infortunio per Gaya | le condizioni

(Di giovedì 17 novembre 2022) Gli infortuni continuano a tartassare le nazionali che si avvicinano al Mondiale in Qatar. Per lasono ore di preoccupazione per le...

TUTTO mercato WEB

stregone per tornare a disposizione in tempo dopo l'. Girone B L'Inghilterra di Harry ... La Germania dei big del Bayern Sané, Gnabry e Neur e ladei blaugrana Gavi e Pedri sono le ......Maignan che è stato chiamato in causa 12 volte in stagione (Champions compresa) dopo l'... lunedì 26 dicembre 2022 (Boxing Day) Prossima giornata: 17/b> LIGA () Il campionato ... Spagna con il fiato sospeso: si è fatto male Gayà, infortunio alla caviglia destra La Spagna, vincitrice nel 2010, inizia il cammino nel Mondiale FIFA nel girone con Germania, Giappone e Costa Rica.Al Mondiale mancheranno tanti campioni per infortunio ma anche per scelta tecnica dei rispettivi allenatori. Luis Enrique ha lasciato a casa David De Gea, portiere da 134 milioni di euro. A casa anche ...