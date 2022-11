Space Monkeys | nelle sale il primo lungometraggio di Aldo Iuliano ha vinto il Globo d’Oro con Penalty

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 17 novembre 2022) Cinque adolescenti durante un party giocano con un’intelligenza artificiale che sorteggia sfide pericolose: la più estrema di tutte li costringerà ad abbandonare la propria innocenza. Sarà nei cinema dal 28 novembre “”,d’esordio di, già vincitore dele di numerosi premi internazionali per il cortometraggio “”. Prodotto da Andrette Lo Conte per Freak Factory con Rai Cinema, con il contributo di Regione Calabria e Calabria Film Commission, ha come protagonisti Souad Arsane (attrice francese rivelazione ai César 2019), Amanda Campana (protagonista della serie Netflix “Summertime”), Riccardo Mandolini (protagonista della serie Netflix “Baby”), Ambrosia Caldarelli (protagonista nella serie Circeo ...