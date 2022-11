Sondaggi Ong | la maggioranza degli italiani anche a sinistra è per la linea dura - Milano Post

Dove alcunidimostrano una diffusa preferenza verso le posizioni assunte dal governo di Roma. Una rilevazione di Swg, realizzata per il Tg di La7, diretto da Enrico Mentana, fornisce un dato ...Che dire, scacco matto alle. - Sia lode ai deputati francesi che si sono espressi contro il ... - Idicono che Giorgia Meloni sfiora il 30% dei consensi, che il M5S il Pd e che nel Lazio il ..."Il governo ha bisogno del suo nemico per cementare il consenso. Come Oxfam, ci chiediamo se davvero l’Italia abbia bisogno di tutto questo..." ...La maggioranza degli Italiani sta col governo sulla questione migranti, almeno secondo quanto emerge dall’ultimo sondaggio effettuato dall’Istituto Swg per La7, il primo rilevamento ...