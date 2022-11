Soldi e viaggi nello spazio | indiscreto clamoroso | Meloni-Macron | la verità sullo scontro

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) Italia -Francia è certamente una partita di calcio che non vedremo al Mondiale in Qatar, ma quella vera si sta giocando altrove sui tavoli ben più importanti della politica e dell'economia europea. E non ci riferiamo solo all'immigrazione ovviamente, bensì a quello che si sta preparando tra il 22 e il 23 novembre prossimi quando a Parigi si svolgerà la "ministeriale" dell'Agenzia europea per lo(Esa), la riunione triennale dei ministri competenti di un settore vitale per il nostro sistema industriale, scientifico, e per la difesa. Basti solo pensare che nella space economy l'Italia occupa il settimo posto al mondo per investimenti pubblici sul Pil, è quarta per esportazione di manufatti e al quinto posto per innovazione, dopo Stati Uniti, Francia, Giappone e Cina. E si prevede altresì che nei prossimi 20 anni triplicherà come minimo gli attuali 300 miliardi di ...