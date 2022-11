ilGiornale.it

Il nuovo tetto al contante previsto fra le varie misure inserite all'interno del decreto Aiuti - quater non è più presente all'interno della bozza del dl. Secondo quanto riferiscono oggi le principali ...L'del rilievo del coordinamento delle politiche spaziali nel Vecchio continente è, manco a ... il suo lancio - originariamente in programma lo scorso settembre -adesso al 2028. Come ... Slitta l'aumento del tetto al contante: "Sarà nella legge di Bilancio" Slitta, dunque, il tetto al contante a 5mila euro. L’innalzamento del tetto da 1.000 a 5.000 euro si trovava nel comma 2 dell’articolo 6 dell’ultima bozza del decreto Aiuti-quater, approvata dal ...La fine del mercato tutelato del gas in Italia non arriva a gennaio 2023 ma slitta al 2024. Su richiesta dell'autorità di settore Arera e delle associazioni di consumatori, il governo Meloni ha deciso ...