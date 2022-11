Sla | al Centro NeMO la formazione sui trials clinici

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – Un’importante giornata di studio sulla ricerca clinica per la Sla si è svolta ieri nella sede milanese delClinico, il network dei Centri esperti per la cura e la ricerca sulle malattie neurodegenerative e neuromuscolari. L’occasione è stato il workshopin Als. Criticalities & Strengths, che ha visto sul tavolo alcuni tra i maggiori esperti italiani di ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica. Con il patrocinio dell’Università degli Studi di Milano e di Aisla Onlus, l’obiettivo dell’incontro è stato quello di continuare a trasferire competenze per una corretta ed efficace conduzione di una sperimentazione clinica, alla luce delle sfide a cui è chiamata la comunità scientifica oggi, per una patologia per la quale ancora non vi è cura. A partire da una overview sui trial...

