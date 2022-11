Simone Pafundi da record | a 16 anni è più giovane esordiente degli ultimi 100 anni della Nazionale

C'è una nuova giovane stella della Nazionale. Che deve ancora consacrarsi, ma avrà tempo per farlo. Il classe 2006, talentino dell'Udinese Primavera, ha fatto il suo esordio con la Nazionale di Roberto Mancini. A 16 anni è entrato nel finale di Albania - Italia, sfiorando anche un assist per Chiesa.In panchina ci sarà(16 anni, 8 mesi): potrebbe diventare il primo calciatore a esordire con l'Italia prima di compiere 17 anni negli ultimi 100 anni. Probabili formazioni ALBANIA (3 - ...C'è una nuova giovane stella della Nazionale. Che deve ancora consacrarsi, ma avrà tempo per farlo. Il classe 2006 Simone Pafundi, talentino dell'Udinese Primavera, ha fatto il suo esordio con la ...Serata indimenticabile per Simone Pafundi, che a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni è il primo giocatore negli ultimi 100 anni a fare il suo debutto con la maglia azzurra prima di compiere i 17 anni. Nella st ...