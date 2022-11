Sicilia | ecco la nuova giunta regionale guidata da Schifani

La Repubblica

... Basilicata e Calabria, con parziale interessamento anche dellaoccidentale e della Puglia ...il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e ...La semplicità,, è una persona molto semplice' . Scanu, successivamente, racconta che lui e il ... Anche lui, come Valerio, ha 32 anni ed è originario della. Luigi ha detto 'sì' al cantante ... Sicilia, ecco chi è Giovanna Volo, la nuova assessora regionale alla Sanità Meteo - Piogge, temporali e possibili nubifragi ancora in azione nella notte, poi temporaneo miglioramento: ecco l'allerta della Protezione Civile ...Meteo - Forte maltempo con piogge e possibili temporali e nubifragi ancora in arrivo in Italia nelle prossime ore: ecco dove ...