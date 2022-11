Short track | Italia in raduno a Bormio | 19 convocati verso la Coppa del Mondo

(Di giovedì 17 novembre 2022) La Nazionalena disi radunerà al Centro Tecnico Federale difino al 3 dicembre, in vista degli ultimi appuntamenti dell’anno indel. I coach Derrick Campbell e Nicola Rodigari hanno19 azzurri, tra i quali spiccano Pietro Sighel, Tommaso Dotti, Arianna Valcepina, Elisa Confortola, Yuri Confortola. “Questo blocco di lavoro di tre settimane ci farà trovare pronti alla partenza per il Kazakistan, dove sono in programma le prossime due tappe didel– spiega Nicola Rodigari attrai canali federali– . Nella prima fase di questoimpostereremo un lavoro di ripresa con una preparazione più generale caratterizzata da un volume maggiore, poi ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il giovane azzurro è la nuova stella in assenza di Arianna Fontana, primi due podi in Coppa e l'obiettivo di migliorare sulle lunghe ...Nuovo prestigioso riconoscimento per la fuoriclasse delloArianna Fontana che ieri, lunedì 14 novembre 2022, è stata insignita del Collare d'oro del Coni. Ad Arianna Fontana il Collare d'oro del Coni La cerimonia si è tenuta a Roma ed è stato il ... Short track, Pietro Sighel punta alla Coppa del mondo: “Perché no” Oltre 300 concorrenti di quasi 20 Paesi europei hanno partecipato all'edizione n° 30 dell'Alta Valtellina trophy riservato agli specialisti della pista corta di pattinaggio veloce. Seppur disertata da ...Una storia durata otto anni, Henrique Avancini è passato a essere da normale atleta e rider in cerca di fortuna, una vera e propria icona e questo è stato ...