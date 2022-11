Short track | convocati 19 azzurri per il raduno di Bormio

(Di giovedì 17 novembre 2022) La Nazionale Italiana difarà tappa afino al 3 dicembre per allenarsi presso il Centro Tecnico Federale. Sotto la guida dei coach Derrick Campbell e Nicola Rodigari, 19si alleneranno per preparare al meglio gli ultimi appuntamenti stagionali di Coppa del Mondo. “Grazie a questo blocco di lavoro saremo pronti per partire per il Kazakistan. Inizialmente imposteremo un lavoro di ripresa con una preparazione di volume maggiore, poi aumenteremo l’intensità delle sessioni. Vogliamo dare continuità ai risultati di inizio di Coppa del Mondo” ha dichiarato Rodigari. Di seguito l’elenco completo dei: Chiara Betti (C.P. Pinè), Nicole Botter Gomez (Fiamme Oro), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Katia Filippi (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme ...

OA Sport

La Nazionale Italiana disi radunerà al Centro Tecnico Federale di Bormio fino al 3 dicembre, in vista degli ultimi appuntamenti dell'anno in Coppa del Mondo. I coach Derrick Campbell e Nicola Rodigari hanno ...Il giovane azzurro è la nuova stella in assenza di Arianna Fontana, primi due podi in Coppa e l'obiettivo di migliorare sulle lunghe ... Short track, Italia in raduno a Bormio: 19 convocati verso la Coppa del Mondo Oltre 300 concorrenti di quasi 20 Paesi europei hanno partecipato all'edizione n° 30 dell'Alta Valtellina trophy riservato agli specialisti della pista corta di pattinaggio veloce. Seppur disertata da ...Una storia durata otto anni, Henrique Avancini è passato a essere da normale atleta e rider in cerca di fortuna, una vera e propria icona e questo è stato ...