Shade Med Così Ue e Nato acquisiscono consapevolezza del Mediterraneo

(Di giovedì 17 novembre 2022) Irini è una missione di pace. Una missione militare da cui passa la soluzione dello stallo istituzionale che si è nuovamente creato in Libia, perché il ruolo di Irini è quello di controllare l’afflusso di armamenti verso il Paese nordafricano. Fermare nuove armi significa prevenire futuri scontri. Una deriva potenziale che segna quanto la missione coordinata da EuNavFor Med sia fondamentale nel supporto al complicato processo politico. Di più: se la Libia è in equilibrio, allora parte delè in equilibrio. La regione ha infatti già risentito dei processi di destabilizzazioni partiti dal territorio libico e che lì hanno trovato terreno fertile per sfogare tensioni di carattere intra-regionale. Sotto questo aspetto, la missione guidata dall’ammiraglio italiano Stefano Turchetto assume una centralità geopolitica e geostrategica per l’Unione europea – che è il ...