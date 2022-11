Sesso nella notte al GF Vip | versi e cose inesplicabili sotto le coperte | i due vip sono incontenibili

(Di giovedì 17 novembre 2022), al GF Vip, sirotti gli argini: le coppie, le quasi coppie e le forse coppie che al momento coesistono dentro la Casa hanno deciso che si era concluso il tempo dell’astinenza sessuale e che era ora di dare fuoco alle polveri. Chiunque fosse collegato alla diretta, volente o nolente, ha dovuto assistere alle performance di talamo di diverse persone, ed è ovvio che stamattina Twitter stesse impazzendo al riguardo. Ricapitoliamo la situazione sentimentale collettiva della Casa. Edoardo Donnamaria è il fidanzato di AntoFiordelisi; Oriana Marzoli flirta con Antonino Spinalbese; Micol Incorvaia non ha ancora capito se Edoardo Tavassi le sta facendo la corte o la sta usando per i consenso, o se lei stessa sta usando lui; Alberto De Pisis è geloso di Donnamaria e detesta Anto; ...

