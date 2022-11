Segantini | Sironi | Hayez | i Tesori del Museo Ca' Granda | l' assessore Stefano Bruno Galli sul patrimonio artistico del Policlinico di Milano

(Di giovedì 17 novembre 2022) Paola Natali intervista per Libero Tv l'alla Cultura di Regione Lombardiae Fabio Rubini, giornalista di Libero. Parliamo oggi deldella Ca', uno spazio museale che si trova di fronte l'Ospedale Maggiore diin cui sono esposti i più grandi capolavori pittorici provenienti dalla Quadreria dei Benefattori e che ospita opere di artisti quali, Carrà,, che ritraggono uomini e donne che grazie alla loro generosità fecero grande l'ospedale. “Questoè esemplificativo del sistema sanitario lombardo, pieno di opere d'arte, di quadri realizzati da grandi artisti che stanno nei corridoi degli ospedali, negli uffici. Oltre a un rassegna ...

Finestre sull'Arte

... da Marioa Lucio Fontana e Ennio Morlotti. Si prosegue tra opere di Massimo Campigli ed ... Tra gli artisti esposti, Giovanni, Angelo Morbelli, Emilio Longoni, Giuseppe Pellizza da ...... Arte in mostra: Mario, Depero e Capogrossi › 'L'occhio in gioco. Percezione, impressioni e illusioni nell'arte': la mostra è a Padova Più di 120 opere - daa Boccioni, da ... Le origini del Futurismo in mostra a Padova: una grande occasione, tra sorprese e qualche delusione Recensione della mostra “Futurismo 1910-1915. La nascita dell’avanguardia”, a cura di Fabio Benzi, Francesco Leone e Fernando Mazzocca (a Padova, Palazzo Zabarella, dal 1° ottobre 2022 al 26 febbraio ...