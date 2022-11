Seconda serata con il nuovo Zelig E già si pensa di prolungare lo show da tre a sei puntate

(Di giovedì 17 novembre 2022) Secondo appuntamento, stasera su Canale 5 alle 21.20, con il. Il Festival della comicità condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio questa settimana va in onda in via eccezionale di giovedì (anziché come sempre di mercoledì) per non “sbattere” con l’amichevole di calcio Italia-Albania trasmessa ieri su Rai 1. Ma, a parte questo spostamento, è tutto confermato: sul palco del Tam Teatro degli Arcimboldi salgono vecchie e nuove leve comiche. E l’attenzione stasera è tutta per un comico “speciale”: Alessandro Siani. Claudio Bisio: cinema, tv e teatro e… guarda le foto ...

...già staccato il pass per la semifinali dopo i successi su Fritz e Auger - Aliassime (inlo ... Per Ruud è lasemifinale consecutiva alle Finals in altrettante apparizioni. Ma sarebbe la ...In Aggiornamento:perfetta ieri per le formazioni italiane impegnate nell'edizione 2023 della Cev Champions ... Nel Pool D la Trentino Itas conquista lavittoria nel girone (quarta ...Secondo appuntamento, stasera su Canale 5 alle 21.20, con il nuovo Zelig. Il Festival della comicità condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio questa settimana va in onda in via eccezionale di ...E “Controcorrente” prima serata batte “Atlantide” Ascolti al top, vincono i tg della sera. Tg1 delle 20.00 a 5,171 milioni e 26%, la seconda parte di “L’Eredità” 4,5 milioni e 25,95%. Il match degli ...