(Di giovedì 17 novembre 2022) Gli scafisti salpavano da Gela o dalle coste dell’Agrigentino per prenderenordafricani e trasferirli in maniera illecita in Italia: 18 arresti

ilGiornale.it

Ascolta questo articolo Partiamo dai guanti di gomma : se bucati o usurati nonnella spazzatura, potete realizzare degli elastici molto resistenti ritagliandoli progressivamente dall'avambraccio fino alle dita, otterrete in un solo guanto 20 elastici che potrete ...Scopriamo nel dettaglio come fare e cosa. La cosa migliore da fare per non spendere soldi ... Ma attenzione, nonper nessuna ragione al mondo, potreste riutilizzarli in altri modi. ... "Se serve buttateli in acqua". Così i taxi del mare ci portavano i migranti: il video Gli scafisti salpavano da Gela o dalle coste dell’Agrigentino per prendere migranti nordafricani e trasferirli in maniera illecita in Italia: 18 arresti ...